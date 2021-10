Gerüst am Kölner Dom soll Donnerstag abgebaut werden

Köln (dpa)

Das Baugerüst am Kölner Dom soll nun an diesem Donnerstag abgenommen werden. Die Aktion war eigentlich für Dienstag geplant gewesen, aber wegen starken Windes kurzfristig abgesagt und verschoben worden. Da die Wetterprognosen für Donnerstagvormittag kaum Wind vorhersagten, solle dann mit dem Abbau des 30 Meter hohen Hängegerüsts vom Nordturm begonnen werden, teilte die Dombauhütte am Mittwoch mit. Dafür steht ein Kran bereit, der bis auf eine Höhe von 124 Metern ausgefahren werden kann.

Von dpa