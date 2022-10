Geschäftsführer Keller: Köln vor extremen Herausforderungen

Berlin (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln steht nach Aussage von Geschäftsführer Christian Keller in den kommenden Jahren weiter vor «extremen» finanziellen Herausforderungen. «Wir haben eine In­fra­struk­tur, die war in den 60er-Jahren mal top im deutschen Fußball. Mittlerweile gibt es Drittligisten, die besser aufgestellt sind als wir», sagte Keller im Interview des «Sportbuzzer» (Samstag). Der 43-Jährige hatte am 1. April das Amt des Geschäftsführers Sport bei den finanziell angeschlagenen Rheinländern übernommen und den FC bei der Mitgliederversammlung als «Sanierungsfall» bezeichnet.

Von dpa