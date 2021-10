Gesicht rekonstruiert: Polizei rollt Mordfall von 1992 auf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit Hilfe des Gesichts des Opfers hofft die Polizei, einen fast 30 Jahre alten Mordfall doch noch aufzuklären. Der Tote war 1992 von einem Landwirt an der A52 in Kaarst bei Düsseldorf entdeckt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf.

Von dpa