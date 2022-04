Gestohlene Osterhasen wiedergefunden

Die beiden 1,40 Meter großen Hasen waren als Osterdekoration an einem Kreisverkehr aufgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Von dort seien sie in der Nacht zu Samstag gestohlen worden. Dazu hätten die Täter Stahlseile durchtrennt, mit denen die Figuren gesichert waren. Durch Fotos in den sozialen Medien, auf denen Jugendliche mit den Hasen posierten, wurden die Figuren schließlich gefunden. Der Besitzer informierte die Polizei, die die Hasen zurückbrachte.