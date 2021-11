Gesundheitsministerium: Genug Grippe-Impfstoff für NRW

Laumann reagierte damit auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Susana dos Santos Herrmann. Die hatte sich auf Berichte im Oktober bezogen, wonach Menschen in Köln auch abgewiesen wurden, weil nicht genug Grippeimpfstoff da war. Laumann argumentiert, dass das an regionalen Unterschieden bei der Bestellung oder an der Auslieferung gelegen haben könnte. Der Impfstoff werde nämlich in Etappen geliefert - bis teilweise Anfang Dezember. Rechnerisch sollten demnach dieses Jahr sieben Millionen Impfdosen auf NRW entfallen.

Dos Santos kritisierte Laumann dennoch: «Am offensichtlichen Engpass bei der Versorgung mit Grippeimpfstoff zum Start der Grippeschutz-Impfsaison Anfang Oktober sind alle möglichen Faktoren schuld - nur der Herr Gesundheitsminister nicht.»