Geteiltes Echo auf Hilfspaket für Tafeln

Neuss/Essen (dpa/lnw)

Das Hilfspaket der Landesregierung für die Tafeln in Nordrhein-Westfalen hat ein geteiltes Echo bei den Vereinen hervorgerufen. «Der Landesverband Tafeln NRW dankt - auch im Namen der einzelnen Tafelvereine - für die Zuwendungen des Landes, die zur Fortsetzung unserer karitativen, ehrenamtlichen Arbeit beitragen», erklärte Evi Kannemann, kommissarische Vorstandsvorsitzende von Tafel NRW e.V. Der Vorsitzende der Essener Tafel, Jörg Sartor, sieht das hingegen als einen Einstieg in dauerhafte Subventionen und sorgt sich deshalb um die Unabhängigkeit der Tafeln. «Die Unabhängigkeit wird in Frage gestellt», sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa