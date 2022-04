Getötetes Baby: Polizei bittet Frauen zur DNA-Probe

Mönchengladbach (dpa)

Knapp vier Wochen nach dem Fund eines getöteten Neugeborenen in einem Mülleimer in Mönchengladbach startet die Polizei eine DNA-Reihenuntersuchung. Seit der vorigen Woche würden im Umkreis des Fundorts auf freiwilliger Basis Proben von dort wohnenden Frauen genommen, teilte die Polizei am Freitag in Mönchengladbach mit. Im Ausschlussverfahren hofft die Polizei, die bislang ungeklärte Herkunft des kleinen Mädchens aufzuklären. Das von den Ermittlern Rabea genannte Neugeborene war an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben. Das hatte die Obduktion ergeben.

Von dpa