Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks in der Stahlbranche auf

Salzgitter/Bremen (dpa/lni)

Im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sollen am Mittwoch erste Warnstreiks beginnen. Bei der Salzgitter AG wird es nach Gewerkschaftsangaben ab 9.00 Uhr eine Kundgebung geben. In Bremen sind die Beschäftigten des ArcelorMittal Stahlwerks am Donnerstag zum Ausstand aufgerufen. Für Nordrhein-Westfalen kündigte die IG Metall Arbeitsniederlegungen unter anderem in Gelsenkirchen an.

Von dpa