Gewerkschaft: Warnstreiks an Unikliniken haben begonnen

An den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagmorgen erneut Mitarbeiter in den Warnstreik getreten. Die Aktionen hätten mit der Frühschicht begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. «Das läuft jetzt alles nach und nach an», sagte sie. Geplant waren auch Demonstrationen.

Insgesamt waren rund 2000 Tarifbeschäftigte an den Kliniken dazu aufgerufen worden, ihre Arbeit niederzulegen. Beteiligen wollten sich Beschäftigte der sechs großen Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Schon beim ganztägigen Warnstreik in der vergangenen Woche hatten etwa 2000 Uniklinik-Mitarbeiter vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Einige der Unikliniken hatten angekündigt, Operationen, bei denen dies medizinisch vertretbar sei, zu verschieben. Ein Sprecher der Klinik in Essen erwartete vorab «erhebliche Einschränkungen in der Patientenversorgung», weil OPs abgesagt und viele ambulante Termine verschoben werden müssten. Für Notfälle sei man aber gerüstet.

In den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes geht es auch um das Personal etwa von Unikliniken, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten. Ende November steht in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde an.