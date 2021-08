„GEZ-Thiel“ nach sechs Monaten aus Haft entlassen

Georg Thiel geht lieber ins Gefängnis als Runfunkbeiträge zu bezahlen. An diesem Dienstag ist der Borkener nach einem halben Jahr wieder in die Freiheit entlassen worden. Die Gebühren muss er trotzdem bezahlen. Eigentlich.

Georg Thiel ist nach sechs Monaten Erzwingungshaft wieder auf freiem Fuß. Am Dienstagvormittag hat der Borkener das Gefängnis in Münster wieder verlassen. Dort haben ihn etwa 30 Mitstreiter in Empfang genommen.