Gift in Limo-Flasche: Ladenbesitzer haftet

Köln (dpa/lnw)

Weil er in einer Limo-Flasche ein ätzendes Mittel aufbewahrt hat, muss ein Ladenbesitzer für die schwere Vergiftung eines Freundes haften. Das hat das Landgericht in Köln entschieden und am Donnerstag mitgeteilt (Az.: 12 O 459/19).

Von dpa