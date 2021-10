Ginter kann sich vorstellen, «bei Borussia zu bleiben»

Berlin (dpa)

Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter (27), an dem angeblich der FC Barcelona Interesse zeigen soll, schließt einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach nicht aus. «Ein Angebot für eine Vertragsverlängerung hat es in der Tat noch nicht gegeben, weil ich auch um die Schwierigkeiten weiß, die Corona für alle Vereine bedeutet», sagte Verteidiger im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND/Samstag). «Also gilt es abzuwarten.» Ginters Vertrag bei der Borussia läuft am Saisonende aus.

Von dpa