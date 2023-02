Gladbach-Coach Farke stärkt Thuram trotz Leistungstiefs

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke wartet geduldig auf ein Ende des Leistungstiefs von Top-Stürmer Marcus Thuram. «Ich bin ein Trainer, der Marcus da aktuell eher stärkt und nicht zu sehr an ihm rumkrittelt», sagte Farke nach dem enttäuschenden 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend. Trotz des schwachen Spiels des französischen Vize-Weltmeisters wechselte Farke Thuram erst kurz vor dem Spielende aus. «Natürlich hat er schon wesentlich bessere Leistungen für uns gebracht», gestand Farke. «Es gibt aber immer zwei Wege. Entweder nimmst du ihn dann raus und lässt ihn gar nicht in seinen Rhythmus kommen oder gestehst ihm die ein, zwei Wochen zu, die er vielleicht noch braucht.»

Von dpa