Gladbach hofft gegen Hertha BSC auf Stindl-Rückkehr

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach strebt im zweiten Heimspiel der Saison den zweiten Heimsieg unter dem neuen Trainer Daniel Farke an. Die Gladbacher treffen am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf die noch sieglose Elf von Hertha BSC. Auch Berlins neuer Trainer Sandro Schwarz geht mit einer Negativserie in die Partie: Der 43-Jährige hat in seiner Bundesligalaufbahn bisher noch nie gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen können.

Von dpa