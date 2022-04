Gladbach: Hütter ruft im Saison-Endspurt Charaktertest aus

Mönchengladbach (dpa)

Trainer Adi Hütter hat das Saisonfinale beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Charaktertest ausgerufen. «Ich will in diesen letzten vier Spielen klar sehen, wer in Zukunft für Borussia Mönchengladbach spielen will», sagte der Österreicher vor dem Spiel bei Pokal-Finalist SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): «Ich will sehen, wer sich zerreißt von der ersten bis zur letzten Minute und wer den Weg mit uns weitergehen will.»

Von dpa