Gladbach-Manager sieht Gesprächsbedarf mit Vorgänger Eberl

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus hat seit seinem Amtsantritt im Februar Kontakt zu seinem Vorgänger Max Eberl bewusst vermieden. «Wir hatten in den Jahren zuvor einen ganz engen Draht. Nachdem Max gegangen ist, habe ich ihn auch erst mal in Ruhe gelassen. Er hat ja auch einen Grund für seinen Abgang genannt: Weil er sich erschöpft fühlte. Dann lässt man einen Menschen auch erst mal in Ruhe», sagte Virkus im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

