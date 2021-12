Gladbach mit Kramer und Stindl in Startelf gegen Hoffenheim

Sinsheim (dpa)

Mit Ex-Weltmeister Christoph Kramer in der Startelf geht Borussia Mönchengladbach in die Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der 30-Jährige ersetzt am Samstag den gesperrten Manu Koné. Kapitän Lars Stindl kehrt nach seiner Sperre zurück. Das Gladbacher Team von Trainer Adi Hütter hat die vergangenen vier Spiele in der Fußball-Bundesliga verloren.

Von dpa