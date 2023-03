Gladbach: Protest gegen Eberl «oberhalb der Gürtellinie»

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat vor dem brisanten Wiedersehen mit Ex-Sportchef Max Eberl am Samstag bei RB Leipzig die eigenen Fans zu respektvollem Verhalten aufgefordert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, baten Vereinsvertreter während eines turnusmäßigen Austausch mit den Anhängern am Vorabend darum, dass «womöglich geplante Protestaktionen oder Meinungsbekundungen beleidigungs- und diskriminierungsfrei bleiben sollten».

Eberl hatte die Borussia Anfang 2022 wegen gesundheitlicher Gründe trotz eines noch langfristigen Vertrags verlassen. Nach seiner Gesundung hatte Eberl den Vertrag mit der Borussia nicht wiederaufnehmen und stattdessen zu RB wechseln wollen. Da er zu seiner Gladbacher Zeit das Modell von RB stets scharf kritisiert und als Gegenentwurf zu den Traditionsvereinen in Deutschland gezeichnet hatte, war und ist die Kritik in der Gladbacher Fanszene am langjährigen Borussen Eberl groß.

«Wir wollen niemandem das Recht zur Meinungsäußerung absprechen, aber wir erwarten, dass dies oberhalb der Gürtellinie stattfindet und sich die Fans auch bei Auswärtsspielen innerhalb der selbstauferlegten Leitplanken des Borussia-Kodexes 2.0 für den Borussia-Park bewegen», sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers vor dem Spiel in Leipzig. Der Borussia-Kodex 2.0 ist eine Art Verhaltenskodex in der Fanszene für einen Aufenthalt in der Gladbacher Fankurve bei Heimspielen.