Gladbach-Stürmer Pléa zu Roter Karte: Upamecano letzter Mann

Mönchengladbach (dpa)

Der umstrittene Platzverweis für Bayern-Profi Dayot Upamecano während der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am Samstag ist aus Sicht von Gegenspieler Alassane Pléa gerechtfertigt. Nach dem Zweikampf der beiden Franzosen hatte Upamecano bereits in der achten Minute der Partie die Rote Karte gesehen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann übte nach der Begegnung deswegen massive Kritik an den Unparteiischen um Schiedsrichter Tobias Welz und entschuldigte sich später dafür.

Von dpa