Gladbach verleiht Keeper Nicolas erneut

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht seinen Ersatztorhüter Moritz Nicolas erneut, diesmal für ein Jahr zum niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit. Der 24-Jährige war seit 2019 je eine Saison an Union Berlin, den VfL Osnabrück und Viktoria Köln verliehen worden. Im Mai verlängerte Nicolas dann seinen Vertrag in Gladbach bis zum 30. Juni 2026.

Von dpa