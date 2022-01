Gladbach verleiht Müsel: Auch Wolf vor dem Absprung

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Torben Müsel bis zum Sommer 2024 verlängert und verleiht den Offensivspieler für ein halbes Jahr an den belgischen Fußball- Erstligisten KAS Eupen. «Das ist absolut der richtige Schritt für ihn», sagte Trainer Adi Hütter am Dienstag über den 22-Jährigen, der bislang erst in zwei Bundesligaspielen zum Einsatz kam. «Er kam aufgrund von Verletzungen nie richtig in Tritt, ist seit ein paar Monaten aber stabil», sagte Hütter.

Von dpa