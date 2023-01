Gladbach verliert mit Sommer Testspiel gegen St. Pauli

Die Mannschaft von Daniel Farke unterlag am Samstag im Borussia-Park dem FC St. Pauli mit 0:1 (0:1). Den Siegtreffer für den Zweitligisten erzielte David Otto in der 22. Minute. Bei den Gladbachern stand der vom FC Bayern München umworbene Yann Sommer auch im zweiten Testspiel nacheinander im Tor. Am Sonntag nächster Woche (17.30 Uhr) trifft Mönchengladbach in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.