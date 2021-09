Gladbachs Bénes positiv auf Corona getestet

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle.

Bei Borussia Mönchengladbach ist nun auch László Bénes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte daher am Mittwoch und Donnerstag nicht trainieren und befindet sich in Isolation. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die «Rheinische Post» darüber berichtet.

Laut Borussia ist Bénes trotz vollständiger Impfung positiv getestet worden. Symptome traten bislang nicht auf. Bereits vor knapp zwei Wochen war schon Nationalverteidiger Matthias Ginter trotz vollständiger Impfung positiv getestet worden.