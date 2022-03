Gladbachs Hofmann: «Ich bin ein Typ, der alles sehen will»

«Ich bin ein Typ, der alles sehen will. Der alles erleben will. Der seinen Kindern und Enkeln erzählen will, wo er überall war», sagte der 29-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). «Aber ich spiele nun in meiner siebten Saison für Gladbach, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das verbindet. Außerdem fühle ich mich im Verein sehr wohl.» Hofmanns Vertrag läuft Ende 2023 aus, der Verein will gerne mit ihm verlängern. «Ja, das stimmt», sagte Hofmann zu entsprechenden Signalen.