Gladbachs Kramer: «Glaube, dass wir sehr stabil sind»

Mönchengladbach (dpa)

Christoph Kramer sieht Borussia Mönchengladbach trotz der jüngsten Rückschläge deutlich gefestigter als in den vergangen beiden Jahren. «Ich glaube, dass wir sehr stabil sind», sagte der Weltmeister von 2014 nach dem 1:3 (0:3) am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Die Gladbacher waren am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 gescheitert, verloren dabei in Yann Sommer und Jonas Hofmann zwei Schlüsselspieler durch ernste Verletzungen und haben derzeit sechs Ausfälle von Stammspielern. Am kommenden Wochenende müssen die Borussen bei Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin antreten.

Von dpa