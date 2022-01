Glatteis: Zweiradfahrer stürzen auf glatten Straßen

Wegen glatter Straßen in den Morgenstunden sind am Donnerstag im Rheinkreis mehrere Zweiradfahrer gestürzt und verletzt worden.

In Meerbusch habe eine 52-jährige Rollerfahrerin ins Krankenhaus gemusst, nachdem sie von der Straße abgekommen und in einen Grünstreifen gerutscht war, berichtete die Polizei. In Neuss stürzte ein 52 Jahre alter Mann, weil das Vorderrad seines Pedelecs auf einem glatten Bordstein wegrutschte. Er sei nur leicht verletzt worden. In Korschenbroich stürzte eine 73-jährige mit dem Fahrrad, als sie auf glatter Fahrbahn in eine Einfahrt einbiegen wollte. Sie kam ins Krankenhaus. Die Polizei ruft Auto- und Zweiradfahrer dazu auf, bei winterlichen Temperaturen Abstand zu halten und langsamer zu fahren.