Grauer Himmel und glatte Straßen in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Montag überwiegend grau und bedeckt. Nach etwas Nebel am Morgen bleibt es am Vormittag meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Bergland kann es etwas Sprühregen geben. Später am Tag lockert der Himmel von Nordwesten her auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 8 Grad.

Von dpa