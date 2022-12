Greenpeace demonstriert mit lebensgroßen Leuchttieren

Bonn (dpa/lnw)

Die Umweltorganisation Greenpeace hat in Bonn mit lebensgroßen Tierfiguren - darunter Giraffen und Nashörner - für besseren Naturschutz demonstriert. Die Leuchtfiguren wurden am Montag auf dem Platz der Vereinten Nationen aufgestellt - in der Stadt am Rhein gibt es mehrere UN-Einrichtungen. Anlass für die Aktion mit dem Titel «Konferenz der Tiere» war die Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal, die vom 7. bis zum 19. Dezember stattfinden soll.

Von dpa