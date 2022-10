Greg Poss neuer Trainer der Iserlohn Roosters

Iserlohn (dpa)

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen Nachfolger für den vor zwei Tagen freigestellten Cheftrainer Kurt Kleinendorst gefunden. Der 57 Jahre alte US-Amerikaner Greg Poss, der bereits zwischen 1997 und 2003 für den damaligen Iserlohner EC als Coach arbeitete und die Roosters 2000 in die DEL führte, kehrt an den Seilersee zurück und soll die Sauerländer wieder in die Erfolgsspur führen. Das teilte der Club am Montag mit. Über die Vertragslaufzeit wurde indes nichts bekannt.

Von dpa