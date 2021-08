Grevenbroich warnt vor Schadstoffaustritt im Industriegebiet

Im Grevenbroicher Industriegebiet Ost ist es im Bereich der Firma Tokai Erftcarbon zu einem Schadensereignis gekommen. Dabei würden Schadstoffe freigesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten, warnte die Stadt am Niederrhein am Montagmorgen auf ihrer Homepage. Anwohner in dem betroffenen Gebiet sollten sich «sofort in geschlossene Räume» begeben, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten, hieß es. Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei sollten für Notrufe freigehalten werden. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Das Unternehmen Tokai Erftcarbon fertigt nach eigenen Angaben großformatige Graphitelektroden für den Einsatz in der Elektrostahlindustrie.