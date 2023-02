Großbrand in Halle mit Restmüll: Warnung aufgehoben

Münster (dpa/lnw)

In einer Restmüllsortieranlage in Münster haben am Dienstagmorgen mehrere Tonnen Müll Feuer gefangen. Über die Warnapp Nina wurden Anwohner vor «Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag» gewarnt. Nach Messungen von Feuerwehr und Landesumweltamt (Lanuv) gaben die Rettungskräfte am Nachmittag laut Mitteilung Entwarnung. Auffällige Messwerte habe es demnach nicht gegeben. Verletzte gab es laut Feuerwehr ebenfalls nicht.

Von dpa