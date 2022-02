Großeinsätze: Nachträglicher Freizeitausgleich für Polizei

Leipzig/Düsseldorf (dpa)

Polizisten aus Nordrhein-Westfalen steht für Bereitschaftszeiten bei Großeinsätzen nachträglich ein Freizeitausgleich zu. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag auf die Klage eines Polizeihauptkommissars hin entschieden. Er hatte Freizeitausgleich für mehrtägige Einsätze bei Demonstrationen und in einem Fall bei Baumaßnahmen für Stuttgart 21 in den Jahren 2011 und 2012 gefordert. Die Ansprüche müssen allerdings rechtzeitig geltend gemacht worden sein. (Az.: BVerwG 2 C 5.21)

Von dpa