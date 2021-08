Großeinsatz der Feuerwehr in Bonn: Turnhalle in Vollbrand

Ein Feuer in der Turnhalle einer Schule in Bonn hat in der Nacht zu Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 60 Einsatzkräfte hätten den Brand stundenlang bekämpft und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern können, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch eine Drohne sei eingesetzt worden. Die Halle sei allerdings so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr genutzt werden könne. Verletzte gab es demnach nicht.

Zahlreiche Notrufe hatten offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände der städtischen Gesamtschule gemeldet. Die Ursache für das Feuer sei noch völlig unklar, erläuterte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei habe noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.