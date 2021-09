Bergkamen (dpa/lnw)

Bei einem Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel hat die Polizei am Freitagabend in Bergkamen (Kreis Unna) mehrere sogenannte Teestuben und andere Objekte durchsucht. Dabei fanden die Ermittler nach eigenen Angaben etliche vermutlich manipulierte Glücksspielautomaten, Bargeld in fünfstelliger Euro-Höhe sowie Betäubungsmittel. Detailliertere Angaben zur Anzahl der durchsuchten Objekte oder zu den sichergestellten Automaten und Drogen machte die Polizei zunächst nicht. Es wurden mehr als ein Dutzend Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels eingeleitet, wie es weiter hieß.

Von dpa