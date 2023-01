17-jähriger Schüler soll Lehrerin getötet und selbst den Notruf gewählt haben

Messerattacke in Berufskolleg

Ibbenbüren

Großeinsatz der Polizei: Ein 17-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, seine Lehrerin in einem Berufskolleg in Ibbenbüren am Dienstagnachmittag mit einem Messer getötet zu haben. Der Jugendliche hat sich widerstandslos festnehmen lassen.

Von Sabine Plake