Großrazzia: Polizei ermittelt gegen 67 Verdächtige

Düsseldorf (dpa)

Bei der Großrazzia wegen illegaler Millionentransfers ermittelt die Polizei gegen 67 Verdächtige. Sie sollen Mitglieder eines internationalen Netzwerks sein, das die Ermittler als kriminelle Vereinigung einstufen. Mehr als 80 Objekte in 25 Städten seien am Mittwoch durchsucht worden, teilten die Ermittler am Mittwoch in Düsseldorf mit. Gegen elf Verdächtige wurden Haftbefehle vollstreckt. Schwerpunkt der Maßnahmen war Nordrhein-Westfalen.

