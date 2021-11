Grüne fordern mehr Investitionen in Klimaschutz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Opposition aus SPD und Grünen hat Nachbesserungen am Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2022 gefordert. Die Grünen-Landtagsfraktion kritisierte am Dienstag ein aus ihrer Sicht zu niedriges Investitionsvolumen. Das Land müsse vielmehr «Konjunkturmotor» sein und vor allem auch in Klimaschutz investieren, um gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. Nur 11 Prozent des Haushaltsvolumens wolle das Land im kommenden Jahr für Investitionen ausgeben. In der mittelfristigen Finanzplanung sinke diese Zahl sogar auf 10,2 Prozent und somit unter das Niveau von 2021.

Von dpa