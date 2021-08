Grünen-Fraktion: Untersuchungsausschuss zu Flutkatastrophe

Angespühlter Hausrat liegen im Nationalpark Eifel an einem Seitenarm des Urftsees am Ufer.

Die Grünen im Landtag fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen mit fast 50 Toten. Das Handeln der Behörden vor und während des Hochwassers müsse aufgearbeitet werden, teilte Fraktionschefin Verena Schäffer am Dienstag mit. «Es sind immer noch viele Fragen zur Kommunikation und zum Informationsfluss innerhalb der Landesregierung sowie der Landesbehörden mit den Kreisen und kreisfreien Städten offen.»

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli starben in Nordrhein-Westfalen nach bisherigem Stand 49 Menschen. Es entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von 13 Milliarden Euro.

Allein können die Grünen im Landtag keinen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Sie brauchen dafür die SPD-Fraktion. Die SPD äußerte sich noch nicht und verwies auf einen Pressetermin mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sven Wolf am Mittwoch. Wolf will zusammen mit einer Wissenschaftlerin das Krisenmanagement der CDU/FDP-Landesregierung in der Hochwasserkatastrophe bewerten.

Untersuchungsausschüsse müssen von mindestens einem Fünftel der Abgeordneten beantragt werden. Das sind mindestens 40 der 199 Parlamentarier. Die Grünen haben nur 14 Abgeordnete, die SPD hat 69.