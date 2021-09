Grünen holen Direktmandat im Wahlkreis Köln II

Köln (dpa/lnw)

Der Grünen-Politiker Sven Lehmann hat bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Köln II mit deutlichem Vorsprung ein Direktmandat gewonnen. 34,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben ihm ihre Erststimme. Lehmann sitzt seit 2017 im Bundestag und ist dort Sprecher für Queerpolitik und Sozialpolitik der Grünen. In den vergangenen Jahren hatte der Wahlkreis im Kölner Süden in CDU-Hand gelegen. CDU-Kandidatin Sandra von Möller kam bei der Wahl am Sonntag auf 25,0 Prozent der Stimmen.

Von dpa