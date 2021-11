Grünen-Vorstand empfiehlt Zustimmung zu Koalitionsvertrag

Aus nordrhein-westfälischer Perspektive sei der Vertrag eine «gute Grundlage, um einen echten politischen Aufbruch zu schaffen», sagten die Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak. Zugleich warben sie um Verständnis für Kompromisse, die die Grünen in dem neuen Dreier-Bündnis auf Bundesebene eingehen müssten. Es gehöre zur «Natur der Sache», dass sich in solchen politischen Konstellationen nie alle Partner inhaltlich zu 100 Prozent wiederfänden. «Und so beinhaltet dieser Vertrag selbstverständlich auch Positionen, die in dieser Form nicht in unserem Wahlprogramm standen.»