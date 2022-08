Grundschul-Besuch: Schuss in Polizeistation hat Nachspiel

Blankenheim (dpa/lnw)

Der Schuss aus einer Polizeipistole während eines Besuchs von Grundschülern auf einer Polizeistation in Blankenheim südlich von Bonn hat ein Nachspiel. Gegen den Beamten, der mit der Dienstwaffe im Beisein der Kinder hantiert hatte, sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei in Euskirchen am Mittwoch mit.

Von dpa