Gündogan von Haaland begeistert: Vorfreude auf BVB-Rückkehr

Genau wie der norwegische Angreifer Haaland spielte auch der neue City-Kapitän Gündogan zuvor bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. In der Gruppenphase der Champions League treffen beide mit dem Team von Trainer Pep Guardiola nun auf den BVB. «Wir wollen die Gruppe gewinnen. Ich freue mich riesig auf das Spiel gegen Dortmund, vor allem in Dortmund», sagte Gündogan: «Natürlich denke ich insgesamt immer sehr positiv zurück an die Zeit, vor allem an den Double-Gewinn 2012.» Aus der aktuellen Mannschaft habe er mit Mats Hummels und Marco Reus noch «einen guten und regelmäßigen Austausch. Da wird über Instagram sicherlich geflachst werden die nächsten Wochen.»