Haaland: Doppelpack bei Norwegens Sieg und ausgewechselt

Torjäger Erling Haaland hat beim klaren 9:0 der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft im Test gegen Armenien nur eine Halbzeit lang gespielt. Der Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund war bei seinem zweiten Treffer zum 5:0 kurz vor der Halbzeit von seinem Gegenspieler am Fuß getroffen worden. Statt das Tor zu bejubeln, blieb der 21-Jährige im Strafraum liegen und ließ sich zunächst noch auf dem Platz behandeln. Zur zweiten Halbzeit kam er nicht wieder zurück.

Javad Parsa/NTB scanpix via AP/dpa/Archivbild

Foto: Javad Parsa/NTB scanpix via AP/dpa/Archivbild

Assistenztrainer Kent Bergersen berichtete im norwegischen Fernsehen von Blut am Knöchel und davon, dass Haaland in der zweiten Halbzeit geschont wurde. Nationaltrainer Ståle Solbakken sagte nach dem Sieg in dem Testspiel, Haaland habe weiterspielen wollen.