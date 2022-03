Haaland wieder auf der Bank: Vier Änderungen bei Mainz

Mainz (dpa)

Borussia Dortmunds Topstürmer Erling Haaland sitzt wie bei seinem Bundesliga-Comeback am vergangenen Sonntag auch in Mainz zunächst auf der Bank. Der 21 Jahre alte Fußball-Star aus Norwegen wurde von BVB-Chefcoach Marco Rose am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) beim Bundesliga-Nachholspiel beim FSV Mainz 05 erneut nicht in der ersten Elf aufgeboten.

Von dpa