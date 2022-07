Haan: Zwei Millionen Euro Schaden durch Lagerhallenbrand

Haan (dpa/lnw)

Nach dem Lagerhallenbrand in Haan bei Düsseldorf am vergangenen Donnerstag dauern die Ermittlungen weiter an. Die Nachforschungen seien aufgrund des «massiven Schadens» äußerst schwierig, teilte die Polizei Mettmann am Dienstag mit. Die Höhe des entstandenen Schadens werde auf eine bis zwei Millionen Euro geschätzt.

Von dpa