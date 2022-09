Haftstrafe für Vater wegen Misshandlung von Tochter

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Wegen Misshandlung seiner Tochter im Säuglingsalter ist ein Vater zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die wegen Unterlassung mitangeklagte Mutter erhielt am Montag am Amtsgericht Mönchengladbach eine zweijährige Bewährungsstrafe. Die Eltern wurden vom Schöffengericht auch dazu verurteilt, der Tochter Schmerzensgeld zu zahlen. Der 28-jährige Vater soll demnach 15.000 Euro zahlen, die Mutter 5000 Euro. Den Eltern wurde vor Jahren das Sorgerecht entzogen. Das heute fünfjährige Mädchen lebt in einer Pflegefamilie.

Von dpa