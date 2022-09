Hakle-Insolvenzantrag: Papierhersteller klagen über Druck

Berlin (dpa)

Nach dem Insolvenzantrag des traditionsreichen Toilettenpapierherstellers Hakle warnt die Papierindustrie vor den Folgen der dramatisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise für die Branche. «Die gesamte Papierindustrie steht unter enormem Kostendruck», sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes «Die Papierindustrie», Gregor Geiger, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei es in dieser Situation, dass die Papierhersteller die gestiegenen Kosten an den Handel weitergeben könnten.

Von dpa