Haller-Rückkehr auf den Trainingsplatz womöglich im Januar

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller könnte schon zu Beginn des neuen Jahres wieder zur Mannschaft des Fußball-Bundesligisten stoßen. Der Revierclub ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zuversichtlich, dass der 28-Jährige, bei dem in der Saisonvorbereitung ein Hodentumor diagnostiziert worden war, im Trainingslager des BVB in Marbella im Januar wieder zum Team kommen könnte. Zuvor hatten die «Bild» und die «WAZ» am Dienstag über eine mögliche Rückkehr auf den Trainingsplatz im Januar berichtet.

