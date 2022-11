Halloween-Parade «Zombiewalk» in Essen mit vielen Besuchern

Essen (dpa/lnw)

Großer Andrang beim «Zombiewalk» in Essen: Halloween-Fans haben sich am Montagabend in der Ruhrgebietsstadt gedrängt. Am Vorabend von Allerheiligen zog eine bunte Halloween-Parade durch die Innenstadt der Ruhrmetropole. Mit etwa 2000 Teilnehmern hatte der Veranstalter im Vorfeld bei der nach seinen Angaben «größten Halloween-Parade Deutschlands» gerechnet.

Von dpa