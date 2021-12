Handball-Bundesligist Minden verlängert mit Urban und Staar

Wie der Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, haben beide Profis ihre Verträge verlängert. Der 32 Jahre alte Slowake Urban, Top-Torschütze des Teams, unterschrieb für zwei Jahre. Mit dem 23-jährigen Rechtsaußen Staar einigte sich der Club auf weitere drei Jahre. «Ich freue mich, dass diese beiden Leistungsträger in unserer sportlich schwierigen Situation sich so klar und frühzeitig zu GWD bekennen. Das ist für unsere ganze Gruppe ein tolles Zeichen», sagte Trainer Frank Carstens.